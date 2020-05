Terzigno, zero contagi da Covid-19: è guarito l’ultimo paziente

By

«Ecco la notizia che aspettavamo tutti. Guarito anche l’ultimo paziente positivo, in questo preciso istante il direttore Sangiovanni (primario del Cotugno ndr) mi ha comunicato l’esito del secondo tampone. Il nostro concittadino potrebbe rientrare subito a casa. Dopo tanti sacrifici tocchiamo quota Zero». A dirlo è il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, in merito all’emergenza Coronavirus: «Al momento il mio pensiero va a tutti voi che avete dimostrato un forte senso di appartenenza, ai guariti, a chi questo maledetto ha portato via, ai medici, al personale sanitario, alle forze dell’ordine ed ai magnifici volontari. Un ringraziamento speciale alla nostra eccellenza del Cotugno, orgoglio vesuviano. Sono commosso ma al contempo guardo avanti consapevole che c’è ancora tanto da fare».