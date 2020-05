Terzigno, paziente guarito da Coronavirus: era stato intubato al Cotugno

«Con enorme soddisfazione comunico il settimo guarito al Coronavirus. Il nostro concittadino paziente al Cotugno da una decina di giorni martedì (domani ndr) potrebbe già rientrare a casa. Sono tremendamente contento». Ad annunciarlo il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, che continua ad aggiornare per i cittadini il bollettino del contagio. Dunque, sta bene il paziente che nelle scorse settimane aveva fatto temere per la sua vita ed era finito in terapia intensiva al Cotugno. Poi il miglioramento fino alla guarigione ed alla ripresa delle normali funzioni respiratorie. Adesso è il tempo delle dimissioni, una gioia per Terzigno che ha pagato un conto salato non per il numero di contagi ma per i malati che non ce l’hanno fatta.

