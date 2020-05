Terzigno, il “leone” è guarito dal Coronavirus e torna a casa: è festa per il presidente

Ad un mese dal tampone positivo è tornato a casa nella sua Terzigno. Si tratta di Michele Annunziata, presidente della società di Calcio a 5 del Futsal Terzigno. Ad annunciare le dimissioni ieri mattina era stat il sindaco Francesco Ranieri: «Il buongiorno si era già visto dal mattino. Il direttore Sangiovanni (primario del Cotugno ndr) mi ha comunicato il nono guarito degente. Il “Leone” è pronto a rientrare a casa». E ieri chiaramente anche la festa con tanto di striscioni per l’accoglienza con tanto di striscioni e messaggi per il rientro a casa.

Annunziata è stato a lungo ricoverato al Cotugno: le sue condizioni non sono mai state particolarmente gravi ma la degenza è risultata lunga. Ora si ritorna alla vita in famiglia, così come al sogno del Calcio a 5 sospeso proprio per l’epidemia di Covid-19. Una bella notizia per tutta la città che appena qualche ora prima aveva festeggiato anche le dimissioni di una donna ricoverata da quasi tre settimane sempre per Coronavirus.