Tamponi a Torre, Pompei e Nola: l’Asl Napoli 3 completa l’assistenza domiciliare

Con gli ultimi tre tamponi effettuati, due a Torre del Greco e uno a Pompei, l’Asl Napoli 3 Sud ha completato il primo monitoraggio, attraverso le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), di tutti i pazienti Covid positivi domiciliati o residenti in strutture alberghiere presenti nei 57 comuni del territorio aziendale. È la prima Asl sul territorio campano a completare il monitoraggio dei 252 covid postivi registrati, ma il lavoro delle strutture non si esaurisce qui. Da ieri è stata attivata con la consegna dei primi sedici device, la piattaforma di telemedicina per il monitoraggio a distanza dei pazienti positivi a domicilio. Uno strumento di controllo da remoto attraverso il quale gli specialisti ambulatoriali (pneumologi, cardiologi, internisti) sono in grado di controllare parametri fondamentali come pressione arteriosa, saturimetria o effettuare esami come l’elettrocardiogramma. Intanto, sul fronte delle residenze sanitarie assistite (Rsa) sono stati ultimati i test rapidi per tutti gli ospiti delle strutture del territorio Asl Napoli 3 Sud e, dove evidenziate movimentazioni immunitarie, sono stati effettuati i tamponi. Infine, tramite il sistema Usca sono stati sottoposti a test anche tutti gli operatori dei tribunali di Torre Annunziata e Nola.

