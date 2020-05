Statale 268, stanziati 2 milioni per riaprire l’uscita di Ottaviano Centro: ma servirà un anno

Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, venerdì 29 maggio, un bando di gara per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulla bretella della strada Statale 268 del Vesuvio, di collegamento tra lo svincolo di Somma Vesuviana Sud (ex Ottaviano Centro) e la viabilità ordinaria del Comune di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, del valore complessivo di oltre 2,1 milioni di euro. Nel dettaglio tali attività di manutenzione consistono nel ripristino della pavimentazione stradale e della relativa segnaletica orizzontale e verticale, nella sostituzione delle barriere stradali e dei giunti di dilatazione, nel risanamento delle opere d’arte (ponti e viadotti) ed in altri interventi complementari.

Con la messa in esercizio della infrastruttura ammodernata – di collegamento tra lo svincolo di Somma Vesuviana Sud (ex Ottaviano Centro) e la viabilità ordinaria del Comune di Somma Vesuviana – verranno elevati i livelli di sicurezza e percorribilità di tale bretella e quindi rese fruibili anche le nuove rampe del nuovo svincolo di ‘Somma Vesuviana Sud’ di uscita dalla statale, già realizzate con i lavori di raddoppio. La durata della realizzazione complessiva dei lavori è fissata 299 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori; tuttavia – allo scopo di garantire la percorribilità nel minor tempo possibile, è prevista un’apertura al traffico anticipata della piattaforma stradale ammodernata entro 205 giorni dall’avvio dei lavori.