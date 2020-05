Somma Vesuviana, il sindaco Di Sarno azzera tutta la Giunta: città senza assessori

«Sono trascorsi ormai quasi tre anni dall’avvio di una nuova epoca nella storia politica e amministrativa della nostra città, ho assunto questa mattina, la decisione di azzerare le deleghe ai componenti della Giunta, alla luce di un pieno mandato ricevuto all’unanimità dai componenti della maggioranza. Ringrazio tutti gli assessori per l’impegno profuso e per il contributo, apportato nel governo della nostra città». A dirlo il sindaco Salvatore Di Sarno, che aggiunge: «Ci troviamo in un’epoca nuova che induce allo sviluppo di una nuova fase, finalizzata al bilancio di quanto realizzato finora, e allo stesso tempo alla riflessione su quello che bisognerà ancora fare per una Somma Vesuviana moderna, in benessere economico, sicura, rispondente alle nuove sfide, anche di questi mesi. Una nuova fase con il contributo di coloro i quali possano apportare un arricchimento dei contributi politici e realizzativi, con spirito capace di contribuire alla creazione di un progetto nuovo, che risponda in maniera sempre più ampia e coraggiosa alle esigenze di una città desiderosa di vedere la Svolta nei risultati. Inoltre aggiungo, i temi del futuro saranno: lavoro, scuola, sicurezza del territorio, sanità. Se da una parte le scelte di politica urbanistica legate soprattutto alla scuola erano già in agenda, ora è necessario dare risposte immediate alla popolazione anche su altri temi che sembravano distanti come la sicurezza sanitaria. La stessa scuola necessita di scelte innovative, ugualmente il lavoro. A questa emergenza sanitaria seguirà un’emergenza occupazionale. Ora è il momento di azioni ancora più evidenti ed incisive. Somma c’è ed io sono per i sommesi e per Somma Vesuviana».

