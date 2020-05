Somma Vesuviana, fuochi sulla Montagna per la Festa: la rabbia del sindaco

Li aveva avvisati, aveva fatto arrivare i droni ma l’hanno voluto sfidare: i fuochi d’artificio sono stati esplosi sulla montagna a Somma Vesuviana dove in questi giorni, in momenti di normalità, ci sarebbe la Festa della Montagna dedicata alla Madonna. Il sindaco Salvatore Di Sarno ha nuovamente espresso la sua rabbia: «Le vostre “bravate” di oggi, sappiatelo, non vi hanno reso uomini di fede, non vi hanno fatto apparire agli occhi della Madonna diversi e migliori solo per 4 petardi. Non avete reso nessun servizio o sacrificio alla Madonna, anzi, secondo il mio punto di vista l’avete addirittura offesa! In questo momento di dolore, ci sono tantissime persone, che sono restate a casa a pregarla in silenzio, non trasgredendo la legge e portando rispetto all’intera umanità che sta soffrendo. Mamma schiavona, penso non se ne sia fatta nulla dei vostri “rumori” e di quei botti … È la mamma di tutti, non solo dei fanatici e di un inutile gregge di pecore! A chi avete, creduto di beffeggiare? Per una “mangiata in campagna” avete ostentato disprezzo e la massima indifferenza nei confronti della legge e di chi sa rispettarla», conclude il primo cittadino.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE