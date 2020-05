Somma Vesuviana: 30enne si schianta in moto. Vigilante lo salva dall’emorragia

Tornava dal turno di lavoro quando si è imbattuto in una persona a terra a seguito di un incidente, riuscendo a salvargli la vita. Si tratta di una guardia giurata della Global Security intervenuta alle 4 del mattino in via Pizzone Cassante a Somma Vesuviana dove c’era un 30enne a terra che perdeva sangue dopo essere caduto in moto. Il vigilante è riuscito a fermare l’emorragia dopo essersi fatto lanciare un lenzuolo da un balcone.

Il sinistro è avvenuto quando in strada non c’era nessuno, così non era stato dato l’allarme. Per fortuna la guardia è transitata sul posto trovandosi di fronte la terribile scena. Ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine ed il 118, mentre intanto è riuscito ad arginare la copiosa perdita di sangue, facendo in modo che il paziente non perdesse mai conoscenza. Secondo quanto appreso il giovane adesso non sarebbe in pericolo di vita.