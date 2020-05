Schianto sull’A30 tra Castellammare e Pompei: ci sono tre feriti

Grave incidente stradale sul raccordo all’ingresso di Castellammare ha visto sfasciate tre auto, coinvolte nello schianto. Due le ambulanze arrivate sul posto, ieri pomeriggio intorno alle 18 all’ingresso della città, per trasportare i feriti in ospedale al San Leonardo. Sarebbero cinque le persone rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni. Sul posto anche la polizia per ricostruire la dinamica del grave incidente. Completamente paralizzato il traffico in entrambe direzioni.

