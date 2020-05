Scafati, prostituta riceve in casa due finti clienti: picchiata a sangue e rapinata

Orribile avventura per una prostituta straniera a Scafati. Due sconosciuti incappucciati, fingendosi clienti, l’hanno aggredita e rapinata di soldi e preservativi. Si tratta di una 30enne che riceve a casa su appuntamento. All’orario concordato in due si sono presentati davanti al suo appartamento e uno di loro gli ha puntato la pistola al volto. L’altra l’ha invece picchiata, fino a farla cadere sul pavimento. Tutto per portarle via appena 150 euro che aveva in casa e qualche preservativo utilizzato per le prestazioni. La giovane donna è finita in ospedale per farsi medicare ed ha sporto denuncia ai carabinieri.

