Saviano, lo chef stellato Franzese: «Ripartenza possibile. Ma solo se lo Stato aiuta gli imprenditori«

Ha solo 31 anni, Francesco Franzese. Chef giramondo di Saviano, talento puro dei fornelli. Con le idee chiare, chiarissime. Fin da piccolo, quando aiutava il papà nella pescheria di famiglia insieme al fratello. Passione, sacrificio, ambizione: la ricetta perfetta per il successo. Il suo curriculum è impressionante: tra le esperienze più significative, quelle al ristorante ‘L’Atelier’ di Parigi del recordman di stelle Michelin Joël Robuchon, alla ‘Locanda Locatelli’ dello chef e giudice di Masterchef Giorgio Locatelli, fino alla stella Michelin ottenuta alla ‘Casa del nonno 13’ di Mercato San Severino (Sa).

“La cucina è tutto per me” dice. E lo rimarca con vigore soprattutto oggi, in un momento drammatico per il settore della ristorazione. Il coronavirus, infatti, ha travolto e sconvolto le nostre vite, la nostra quotidianità, le nostre certezze. Come quella di prendere un caffè al bar, di mangiare una pizza con gli amici, di concedersi un pranzo domenicale al ristorante.

La Fase 2 dopo il lockdown. Inizia una lenta ripresa, ma sul futuro della ristorazione i dubbi sono ancora tanti.

“Sì, perché lo Stato non ci sta aiutando. Ci aspetta un anno molto duro: ho il timore che chiuderà almeno il 30 per cento dei ristoranti. Il punto è che, solo quando riapriremo, ci renderemo conto di quanto abbiamo perso in questi mesi. Un ritorno alla normalità sarà possibile solo con la scoperta del vaccino”.

Si fa fatica a immaginare i clienti di un locale con guanti e mascherine. Sarà davvero così?

“Trovo sia giusto tutelare la salute di clienti e personale. Ma senza eccessi”.

Ad esempio?

“Va bene controllare la temperatura e mettere a disposizione l’igienizzante, anche ad ogni tavolo. Ma io non vado al ristorante e mangio con i guanti. Come non si può costringere un cameriere a indossare la mascherina. O un cuoco, che lavora a stretto contatto con i forni. Insomma, bisogna studiare e individuare misure alternative”.

Distanziamento sociale obbligatorio: ristoranti con meno coperti equivale a prezzi più alti per i clienti?

“No, non cambieranno perché in questo momento la gente non può permettersi di pagare di più. È lo Stato che deve intervenire aiutando nel lungo periodo e non soltanto in questa fase gli imprenditori che incasseranno inevitabilmente di meno. Altrimenti rimarranno in piedi solo i più forti, fino a quando converrà. Anche loro non vorranno rimetterci”.

Che cosa ha provato quando Conte annunciò la chiusura totale?

“La verità è che nessuno si aspettava una simile catastrofe. Pensavamo a una chiusura di un paio di settimane, poi ci siamo resi conto della gravità della situazione. Ma dobbiamo essere ottimisti e pensare alla ripartenza. Anzi, alla rinascita. Ora si può solo crescere”.

Mi sembra pronto a tornare in pista…

“Assolutamente sì. E prometto che darò ancora di più”.

Video, foto, ricette. In questo periodo è stato molto presente sui social.

“L’ho fatto con il cuore. Ho messo a disposizione le mie conoscenze, suggerendo ricette a chi è stato costretto a restare in casa. Anche quelle semplici, come uno spaghetto aglio e olio”.

Durante il lockdown gli italiani sono ingrassati in media di 2 chili…

“Io, invece, ne ho persi 10. Merito di una dieta ferrea”.

Complimenti! Consigli per mantenersi leggeri?

“Noi cuochi proveremo a dare una mano proponendo una cucina meno grassa e con più verdure nei piatti. Ovviamente, anche con meno zuccheri”.

Per lei la cucina è…?

“La vita, tutto quello che sono. Ho iniziato quand’ero piccolo, andando al mercato a scegliere il pesce per la pescheria di famiglia. A 14 anni le prime cucine, a 19 le esperienze all’estero. Parigi, Amsterdam, Londra, prima del ritorno a casa”.

I suoi piatti rispecchiano la sua personalità?

“Sono conosciuto per la cucina fusion. Ma io la definisco una cucina di sentimento: parto dalla tradizione, da quello che sono, dal mio territorio, per poi portarvi in giro per il mondo. Non mi pongo limiti”.

Quanto è difficile combinare lavoro e famiglia?

“Difficilissimo, perché stiamo in cucina fino a 14 ore al giorno. Ma sono prima un papà, poi un cuoco. I riconoscimenti sono gratificanti fino a un certo punto, voglio essere un papà presente”.

Il tuo sogno nel cassetto?

“Aprire un ristorante, all’altezza dei miei sogni. Non l’ho fatto fino ad oggi perché aprire il ristorante che ho in mente comporterebbe un investimento che non mi posso ancora permettere. Uno dei tanti era raggiungere l’ambita Stella Michelin, fortunatamente ci sono riuscito. Ma perché non prenderne anche altre?”.