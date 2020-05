Sant’Anastasia, l’anziana è morta con il Coronavirus: le vittime salgono a 12 in città

Sant’Anastasia ha conosciuto nelle scorse ore una nuova vittima da Covid-19, dopo le 11 legate alla residenza sanitaria per anziani di Madonna dell’Arco: si tratta dell’anziana madre di uno dei contagiati cittadini. A riportarlo è il quotidiano Roma oggi in edicola. La donna è morta in un ospedale napoletano. Sono in tutto 15, dunque, gli attualmente positivi al coronavirus a Sant’Anastasia, tra cui ancora 4 soggetti legati alla struttura sanitaria di Madonna dell’Arco che, nella fase più acuta del contagio, da sola aveva fatto registrare oltre 50 tamponi positivi.

