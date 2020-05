San Giuseppe Vesuviano, il sindaco: «Troppi senza mascherina, sarete tutti multati»

«Sto appena constatando che molti non hanno compreso che l’uso della mascherina è divenuto obbligatorio per strada, anche nella nostra città, negli spazi pubblici ed aperti al pubblico, oltre che negli uffici e nei luoghi di lavoro». A dirlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che aggiunge: «Chi non indossa la mascherina non ama San Giuseppe Vesuviano, chi non indossa la mascherina è uno scellerato, disposto a far male a se stesso ed agli altri. Non ripiomberemo in un lockdown totale per i comportamenti irresponsabili di alcuni. Vogliamo avere quanto prima tutte le nostre libertà, vogliamo ripartire, vogliamo poter lavorare, vogliamo far giocare i nostri figli all’aria aperta! E questo sarà possibile solo se assumeremo comportamenti individuali intelligenti. La Polizia Municipale sanzionerà severamente, da 400 a 3000 Euro. Ovviamente, indossare la mascherina per metà, o al mento, equivale a non indossarla. Come circolare in moto con il casco slacciato», conclude Catapano.

