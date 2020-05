San Giuseppe Vesuviano dona un ventilatore polmonare all’ospedale di Boscotrecase

By

«Sono orgoglioso di comunicarvi che, grazie a quanto donato attraverso il conto corrente solidale del Comune di San Giuseppe Vesuviano, attivato durante l’emergenza covid-19, abbiamo potuto acquistare un ventilatore polmonare Falco 202 Evo, che sarà consegnato nei prossimi giorni e destinato, come promesso, al Covid Hospital di Boscotrecase». Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

Il primo cittadino aggiunge: «Questo prodotto potrà essere utilizzato per allestire un ulteriore posto di terapia intensiva e potrà essere usato, se i sanitari lo riterranno opportuno, anche come presidio mobile nelle ambulanze. Non è stato facile reperirlo, ma ce l’abbiamo fatta. Grazie di cuore a quanti hanno donato sino ad oggi».