San Giuseppe Vesuviano, Catapano: «Noi sindaci senza soldi, a rischio servizi e stipendi»

«Noi sindaci abbandonati da governo e regione. Casse vuote e mille promesse non rispettate. Stipendi e servizi a rischio. Il sindaco Mastella, preferisce tenere due piedi in una scarpa e di certo non è un esempio di coerenza politica: opposizione al Governo e maggioranza in Regione con De Luca. La Lega ha dimostrato nel tempo di essere un partito capace di lottare e difendere i territori». Così una nota il Coordinatore provinciale della Lega a Napoli. «Il progetto politico di Matteo Salvini è chiaro e coerente: da Sud a Nord per difendere gli italiani. Evidentemente, quando si toccano interessi consolidati da anni di gestione della sinistra in Campania può dare fastidio a qualcuno», conclude.

