San Gennaro Vesuviano, donna ai carabinieri: «Mio marito mi umilia davanti a nostro figlio»

Le violenze sono state denunciate ai carabinieri di San Gennaro Vesuviano. Si tratta di una 40enne del posto – vittima ormai da anni del marito – che ha denunciato di essere stata picchiata e umiliata in presenza del figlio di 3 anni in più di un’occasione. L’uomo al momento è stato deferito all’autorità giudiziaria e per le vittime c’è una nuova sistemazione protetta. È stata proprio la donna in lacrime ad avvisare le forze dell’ordine al termine dell’ennesima violenza. Continua l’impegno – nonostante il periodo del Covid-19 – da parte dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nel contrasto ai reati di violenza di genere. Solo nella giornata del Primo Maggio sono stati una decina gli interventi effettuati.

