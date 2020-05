Rientro in Campania: oggi un altro tampone positivo, in 31 avevano la febbre

L’Unità di Crisi della Regione Campania rende noto che, nella giornata di oggi, sono stati registrati 1838 viaggiatori provenienti da fuori regione: di cui 31 con febbre, 4 positività al test rapido e 1 positivo al tampone. E’ il resoconto dei controlli effettuati presso le stazioni ferroviarie della Campania, nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all’aeroporto di Capodichino, in alcuni luoghi nevralgici del territorio come i terminal bus. Tutte le persone controllate sono state sottoposte a misurazione della temperatura: 31 passeggeri avevano una temperatura pari o superiore a 37.5 gradi. Sulla base delle valutazioni mediche, fatte dal personale sanitario al momento dei controlli, le Asl hanno sottoposto a test rapido ed eventualmente a tampone naso-faringeo, alcuni passeggeri. In particolare, 305 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido e 4 sono risultati positivi. Per quanto riguarda i tamponi, nella giornata odierna ne sono stati effettuati 5, uno dei quali risultato positivo (alla barriera di Caserta Nord). Complessivamente i rientri registrati dal 4 maggio ad oggi sono 16.888, 131 le persone con febbre, 3540 i test rapidi eseguiti di cui 114 risultati positivi. I tamponi effettuati sono stati 126 di cui 3 risultati positivi. Il numero include anche anche le registrazioni di rientri con auto a noleggio (52).

