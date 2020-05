Ricoverati con Coronavirus all’ospedale di Boscotrecase: i medici li operano a cuore aperto

Non si poteva più aspettare nonostante le loro condizioni non fossero ancora delle migliori vista l’infezione da Coronavirus per cui erano ricoverati. È un piccolo miracolo, quello effettuato nei giorni scorsi da parte dei medici del Covid Hospital di Boscotrecase, che hanno operato a cuore aperto due pazienti affetti da Covid-19. Si tratta di un’angioplastica e di un intervento di chirurgia vascolare su due pazienti di 57 ed 83 anni e che senza queste operazioni non ce l’avrebbero fatta. Chiaramente il rischio, viste già le condizioni precarie, era molto alto ma le operazioni sono perfettamente riuscite.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE