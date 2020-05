Riaprono i negozi ad Ottaviano, l’appello del sindaco: «Ricordiamoci delle “tre T”»

By

«Hanno sofferto, hanno lottato, hanno resistito: oggi riaprono. In bocca al lupo a tutti i commercianti della nostra Campania e agli ottavianesi in particolare. Andate avanti con coraggio, ma anche con prudenza: vi auguro il meglio, vi auguro tutto quello che vi è mancato e ci è mancato in questi mesi». A dirlo il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, che aggiunge: «Per uscire da questa emergenza, tuttavia, continuo a pensare che abbiamo bisogno delle tre “t”: test, tracciamento, trattamento».

E ancora: «Ci vogliono i test su tutti i cittadini, una app che controlli spostamenti e movimenti e impedisca i contatti coi positivi, certezze sulle cure mediche (finora garantite dagli eccellenti professionisti campani). Test, tracciamento, trattamento: tutto insieme. Intanto, vi raccomando la massima attenzione, buona giornata», conclude il primo cittadino.