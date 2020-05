Regione Campania, bonus famiglia 500 euro: ecco la lista dei primi 28mila beneficiari

Si sblocca la misura straordinaria di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto di 15 anni

Sono 28mila i primi beneficiari che la Regione Campania ha già liquidato con un bonus di 500 euro per il bando #Conlefamiglie, misura straordinaria di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto di 15 anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per l’emergenza covid-19.

Lo annuncia Lucia Fortini su Facebook. “Con successive indicazioni, all’esito della definizione del percorso procedurale avviato con Poste Italiane, saranno comunicate le modalità attraverso cui i beneficiari potranno ritirare il contributo” scrive.