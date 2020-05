Regionali e Comunali: verso elezioni il 13 e 14 settembre ECCO LE CITTA’ ALLE URNE

«Si sta lavorando a questa possibilità», ma «non è il governo che decide». Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti a proposito delle ipotesi circolate in queste ore secondo le quali si accorperebbero elezioni comunali regionali e il referendum fra il 13 e il 14 settembre. Ma questa non è questione del Governo che «decide, va concordata anche con le Regioni e ritengo con il più ampio numero delle forze parlamentari. Deve essere una soluzione condivisa», ha detto il premier lasciando il Senato. Il ricorso alle urne il 13 e 14 settembre porterebbe a presentare le liste a Ferragosto. In Campania si voterà per il rinnovo del consiglio regionale e per le Comunali tra gli altri di Sant’Anastasia, San Gennaro Vesuviano, Terzigno, Poggiomarino e Pompei.

