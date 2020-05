Rapina a Saviano e inseguimento fino a Poggiomarino: catturato uno dei banditi

Una rapina in una banca consumata a Saviano, poi la fuga per chilometri culminata a Poggiomarino dove i carabinieri sono riusciti ad ammanettare uno dei banditi. È quanto sarebbe accaduto questo pomeriggio tra l’area nolana e vesuviana dove si sono vissute scene davvero molto “nervose”. Particolarmente impressionante quanto avvenuto in via XXIV Maggio a Poggiomarino, dove le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare uno dei malviventi immobilizzandolo faccia a terra.

Secondo quanto appreso i complici sarebbero invece riusciti a fare perdere le loro tracce, ma sul posto ci sono all’opera diverse pattuglie che contano di catturarli magari tra le adiacenti campagne. Momenti di paura per chi si trovava in zona, con tante persone costrette a rifugiarsi nelle vicine attività commerciali. L’uomo catturato, intanto, è stato portato in ambulanza al più vicino pronto soccorso per alcune ferite riportate nella fasi del fermo.