Ragazzini si prendono a coltellate nel Vesuviano: muore un 16enne, grave l’amico

Una lite nella notte tra ragazzini finisce a coltellate nell’area stabiese. Un 16enne è morto, grave un 17enne che ora è ricoverato nell’ospedale San Leonardo di Castellammare. Indagano i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia. In corso i rilievi in via Vittorio Veneto a Gragnano, dove è avvenuta la tragica lite culminata nel sangue e che ha tolto la vita ad un ragazzino.