Racket della camorra vesuviana durante il lockdown ECCO I NOMI DEI 18 ARRESTATI

L’emergenza coronavirus non ha fermato il clan camorristico Vollaro di Portici, che anzi ha concentrato le estorsioni su quei pochi esercizi rimasti in attività durante il lockdown. È quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea, culminate questa mattina nell’esecuzione di 2 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 15 persone e di un provvedimento di fermo del pubblico ministero nei confronti di altre 3 persone, una delle quali già raggiunta da una delle due ordinanze. Le indagini sono iniziate nel 2017 ma gli ultimi eventi risalgono a pochi giorni fa: le ultime richieste estorsive sono avvenute infatti il 5 e il 12 maggio nei confronti del titolare di un bar con annessa tabaccheria, rimasto aperto durante la fase 1. L’uomo, secondo gli investigatori, è stato anche vittima di sequestro di persona: costretto a recarsi in un appartamento, è stato incappucciato e messo in condizione di non potersi muovere per oltre 20 minuti durante l’incontro con gli estorsori.

I NOMI DEGLI ARRESTATI

Ascione Giovanni Massa Di Somma, 28.08.1993

Bellastella Alessandro Cercola, 19.03.1986

Bosso Ciro Torre Del Greco, 20.01.1986;

De Mato Paolo Napoli, 07.06.1997;

Scafo Paolo Torre Del Greco, 17.11.1989;

Scafo Pasquale Torre Annunziata, 05.04.1970;

Scafo Salvatore Napoli, 03.10.1999;

Vollaro Carlo San Giorgio A C., 03.04.1978;

Marino Ciro Portici, 27.01.1963;

Chivasso Giovanni Torre Del Greco, 27.09.1977;

Luongo Umberto San Giorgio A C., 29.07.1977;

Sparano Giuseppe San Giorgio A C., 22.11.1998;

Scarano Vincenzo Portici, 15.12.1966;

Silvestrino Gennaro Napoli, 16.01.1964;

Bosso Carmine Cercola, 18.12.1965;

Continno Gabriele Napoli, 22.1.1991;

Scafo Salvatore Napoli, 3.10.1999;

Sovereto Ciro Napoli, 23.5.1970