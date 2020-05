Provò a darsi fuoco, 52enne di Pomigliano si lancia dal Cardarelli e muore

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Voleva proprio farla finita. Ed alla fine ci è riuscito. Si tratta di un 52enne di Pomigliano d’Arco che oggi si sarebbe lanciato dal quarto piano del Cardarelli, perdendo la vita sul colpo. L’uomo aveva provato a darsi fuoco qualche giorno fa riportando ustioni al volto ed al petto. Fu però salvato dai soccorritori che lo portarono al Centro grandi ustionati dell’ospedale napoletano dove i medici erano riusciti a ristabilirlo. Poi il trasferimento nel reparto di chirurgia plastica dove era in attesa di essere operato per ridurre le cicatrici. Ma stamattina il triste epilogo con la caduta dalla finestra, e tutto lascia propendere per il suicidio stavolta riuscito.