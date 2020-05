Pompei, gli Scavi riaprono dopo 80 giorni: termoscanner e turisti in fila

Dopo oltre due mesi e mezzo di chiusura, da oggi sono riaperti al pubblico gli scavi archeologici di Pompei. Lo ha annunciato il direttore generale del parco Massimo Osanna. Cambia l’offerta ai visitatori che per il momento non avranno accesso alle Domus ma potranno soltanto passeggiare lungo le strade della citta’ antica. È consentito l’accesso esclusivamente nelle case piu’ grandi come la Domus di Cornelio Rufo, una novita’ per i fruitori del parco perche’ ristrutturata solo di recente. Il percorso e’ prestabilito e l’ingresso nel sito e’ consentito soltanto a 40 persone per ogni fascia oraria prevista ogni 15 minuti. Il biglietto avra’ un costo di 5 euro e sara’ acquistabile esclusivamente on-line sul sito www.ticketone.it. Il parco e’ aperto dal martedi’ alla domenica dalle 9 alle 19. I visitatori saranno sottoposti, all’arrivo, a misurazione della temperatura mediante termoscanner e dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente anche durante tutta la presenza nel sito, oltre a rispettare la distanza fisica di 1 metro all’aperto e 1,50 al chiuso, nel sito e al suo esterno.

Lungo il percorso segnaletiche sulla normativa e dispenser di gel igienizzante. L’ingresso unico sara’ quello di piazza Anfiteatro, con possibilita’ di uscita, attraverso il tempio di Venere, da Piazza Esedra o da Porta Marina. La visita si sviluppera’ lungo un percorso a senso unico. Sara’ possibile passeggiare all’interno dell’Anfiteatro, nel giardino della Palestra grande e nei Praedia di Giulia Felice, ma anche attraversare la necropoli di Porta Nocera, l’Orto dei fuggiaschi, arrivare al quartiere dei teatri e al Foro triangolare. Da via dell’Abbondanza, inoltre, si potra’ raggiungere il Foro con tutti i suoi edifici pubblici e religiosi, visitare lo spazio esterno delle Terme Stabiane o risalire via Stabiana fino a via del Vesuvio dove ammirare la casa di Leda e il cigno, la domus gli Amorini Dorati e le Terme centrali. Il percorso cambia a partire dal 9 giugno: da questa data parte infatti una seconda fase, con due itinerari e l’apertura di ulteriori spazi inediti e domus.