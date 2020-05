Pomigliano, per anni umilia la moglie e la nipote: in manette un 73enne

Continua l’operazione di contrasto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli alla violenza di genere. Ingente l’impegno fornito dai militari: 4 le persone arrestate. Varie le denunce raccolte. I carabinieri della Stazione di Pomigliano D’Arco hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce un 73enne incensurato. I militari, allertati dal 112 per forti schiamazzi provenienti da un appartamento, hanno trovato la nipote e la moglie dell’uomo molto agitate. Insospettiti, le hanno convocate in caserma e lì le donne hanno avuto il coraggio di raccontare le vessazioni poste in essere subite dal 73enne. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Le vittime hanno trovato una sistemazione temporanea.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE