Poggiomarino, uomo di Terzigno blocca il traffico e minaccia il suicidio: ricoverato con Tso

Momenti di panico stamattina in via Iervolino all’altezza di un noto supermercato, dove un uomo con problemi psichici ha bloccato il traffico stradale, mandando in “tilt” l’intera circolazione stradale sull’arteria. Inoltre l’uomo ha messo paura a tutti, manifestando ai presenti l’intenzione di volersi suicidare buttandosi sotto le auto in corsa. A rendere il tutto più complicato, chiaramente, lo stato di fragilità mentale dell’uomo in preda a panico, deliri e ansia.

A riportare la situazione sotto controllo sono stati i carabinieri della stazione di Poggiomarino agli ordini del maresciallo Angelo Cardone che, allertati dalle persone sul posto, sono intervenuti con diverse pattuglie. Sul luogo anche il 118 che ha provveduto a portare l’uomo di Terzigno – con problemi anche di droga in passato – al reparto d’igiene mentale dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Un intervento ben riuscito delle forze dell’ordine che hanno saputo mantenere la freddezza di fronte ad un soggetto che in quel momento costituiva un pericolo pubblico per se stesso e per gli altri.