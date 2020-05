Poggiomarino, tampone negativo per il paziente trovato con gli anticorpi da Covid-19

Non ha il Coronavirus e probabilmente l’avrà già avuto nei mesi scorsi, il paziente di Poggiomarino ricoverato due sere fa all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il pronto soccorso era stato sanificato e chiuso fino alla mezzanotte dopo che il test rapido era risultato positivo. Dopo di cui era stato disposto il tampone che per fortuna ha avuto esito negativo. Secondo quanto appreso, si tratta di un paziente anziano che si era recato in ospedale per altri problemi. Come a tutti era stato effettuato l’esame con il cosiddetto kit rapido, che aveva allarmato non poco sia la struttura sanitaria che la comunità di Poggiomarino. Pericolo scampato, dunque, per il momento.

