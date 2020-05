Poggiomarino riapre: via con le App e gli sconti per favorire i commercianti locali

Prove di ripartenza per il settore del commercio anche a Poggiomarino per la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus. In questo periodo tre amici Luigi Belcuore, Luigi Del Sorbo e Carmine De Rosa hanno lanciato una pagina Facebook e nei prossimi giorni anche una App per favorire i commercianti cittadini e per spingere i cittadini ad acquistare a Poggiomarino, magari facendosi una passeggiata.

A premere il pedale dell’acceleratore è Luigi Belcuore, che sottolinea «la necessità di realizzare una rete di commercianti in cui ognuno invierà il suo logo ed eventualmente le promozioni che vuole attuare. Noi le pubblicizzeremo, già da adesso invito tutti a seguire la pagina “Io compro a Poggiomarino”. Sono sicuro che tutti faranno la loro parte». Analoga iniziativa seppur lievemente differente è quella lanciata anche da “Poggiomarino siamo noi”. Insomma prove di ripartenza verso un ritorno alla normalità in questa Fase 2 che domani vedrà riaprire la maggior parte delle attività commerciali.