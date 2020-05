Poggiomarino, operatore ecologico investito mentre effettua la raccolta porta a porta

Momenti di paura questa mattina a Poggiomarino, dove l’inizio della nuova “Fase 2” ha portato ad un incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze ancora più nefaste. Un operatore ecologico della ditta appaltatrice per il Comune è stato infatti investito da un anziano alla guida di un veicolo mentre stava effettuando la raccolta porta a porta in Via Tenente Losco.

Da chiarire le cause dell’incidente, mentre è stato proprio lo stesso conducente ad avvisare i soccorsi ed il 118 che sono prontamente arrivati sul posto. Per l’uomo si subito ipotizzata una frattura ad una gamba anche se saranno gli esami in ospedale a stabilire con precisione le ferite riportate. Un incidente che poteva tuttavia avere conseguenze più gravi.