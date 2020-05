Poggiomarino, il saluto e la gioia del Loreto Mare per la guarigione di Alessandro

By

«Era la nostra mascotte» fanno sapere dall’ospedale Loreto Mare oggi diventato Centro Covid. «Alessandro è una persona nobile d’animo. Nonostante fosse stato uno dei primi ad arrivare, quando venivano dimessi altri pazienti lui era sempre pronto a incoraggiarli, a complimentarsi con loro anche se, a volte, era palese la sua tristezza. Oggi (ieri ndr) però è uscito alla grande, i colleghi lo hanno accompagnato fino alla fine. Erano tutti contenti e lui commosso». È quanto i sanitari hanno riferito su Alessandro Manzo, il gigante buono di Poggiomarino dimesso ieri dopo un mese in ospedale per il Coronavirus. Il “gigante buono” si è fatto adorare da medici ed infermieri così come ha fatto da sempre con i clienti della sua salumeria.