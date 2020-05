Poggiomarino, 37enne picchia i genitori per soldi: arrestato

Finisce in carcere un 37enne di Poggiomarino. I carabinieri lo hanno arrestato per maltrattamenti e tentata estorsione nei confronti dei suoi genitori. Le vittime hanno chiesto aiuto chiamando il 112 ed i militari sono arrivati giusto in tempo. L’uomo aveva appena aggredito i genitori; i militari lo hanno bloccato all’interno dell’abitazione. L’arrestato – che chiedeva continuamente denaro per acquistare droga – è stato tradotto al carcere.

