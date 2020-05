Piazzola di Nola: poliziotti eroi salvano la vita ad un uomo in arresto cardiaco

Gli hanno letteralmente fatto ripartire il cuore che era in arresto grazie al massaggio cardiaco. Due poliziotti eroi hanno salvato oggi la vita ad un uomo a Piazzolla di Nola. A raccontarlo è l’edizione online de Il Mattino. L’uomo si è sentito male mentre si trovava a casa dell’anziana madre: è caduto ed ha perso i sensi. Le urla della donna hanno attirato i vicini ed una pattuglia della polizia che si trovava in zona. Ed è stato proprio l’intervento degli agenti che ha fatto riprendere il battito, poi trasportato in ospedale dal 118. L’uomo si trova adesso ricoverato in terapia intensiva ma se la caverà grazie all’azione dei due poliziotti.

