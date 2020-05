Paura nel Nolano, il sindaco trova un ordigno bellico: gli Artificieri lo fanno brillare

I carabinieri della stazione di Cicciano, su segnalazione del sindaco di Comiziano, Paolino Napolitano, sono intervenuti in via Napolitano dove è stato rinvenuto un ordigno bellico perforante da mortaio. Dopo aver cinturato la zona per garantire l’incolumità delle persone in transito, è stato richiesto l’intervento del Nucleo Carabinieri Artificieri di Napoli che ha rimosso il proietto, facendolo poi brillare in una cava di Roccarainola.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE