Paura all’imbocco sulla Statale 268: tir perde il carico straordinario

Anas è intervenuta con tempestività questa mattina lungo la rampa di immissione tra la viabilità locale di Scafati (Sa) e la strada statale 268 del Vesuvio, in direzione di Angri (al km 28), quando un mezzo pesante in transito ha perso un manufatto in acciaio dal carico che trasportava. La caduta di tale elemento di grandi dimensioni sulla carreggiata ha reso quindi necessaria l’interdizione al transito lungo la rampa per il tempo strettamente necessario all’intervento di rimozione del materiale e di pulizia del piano viabile. Attualmente il transito è nuovamente regolare. Poichè l’impatto dell’elemento sull’arteria viaria ha comportato alcuni danni al patrimonio stradale, tra i quali la rottura di new-jersey presenti, Anas, che sta già compiendo ulteriori verifiche sul mezzo transitato, opportunamente identificato, avvierà azioni di rivalsa sull’autotrasportatore.

