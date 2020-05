Palma Campania, camion abbatte due pali in strada

Una manovra sbagliata, in tutta probabilità, alla base dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio in via Tirone a Palma Campania. Tanto è stato sufficiente ad abbattere ben due pali, tra cui uno della corrente elettrica. Il primo è stato scaraventato a terra sul colpo, poi attraverso i cavi è finito al suolo anche l’illuminatore pubblico. Per fortuna nessuno dei pali ha colpito persone o veicoli in transito, dunque si è tutto tramutato in un disagio per gli utenti della zona e per il traffico. Sul posto i vigili del fuoco ed il personale dell’Enel per rimettere tutto in sicurezza.

