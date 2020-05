Ottaviano, piazza strapiena di giovani. Il sindaco Capasso ordina la chiusura

Troppe persone, tantissimi giovani e assembramenti. Così, per evitare rischi di nuovi contagi, il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, ha deciso per la chiusura di Piazza Mercato che avverrà già da oggi, per il sabato sera. Ecco cosa scrive il primo cittadino sui social allegando la foto di decine di auto e di giovani nello spazio di qualche metro: «Domani (oggi ndr) firmerò un’ordinanza per la chiusura di piazza Giovanni Paolo II, ex piazza Mercato, dalle 19 alle 6». Dunque, niente movida serale e notturna per il cuore pulsante di Ottaviano. Per il divertimento e gli assembramenti è davvero ancora troppo presto.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE