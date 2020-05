Ottaviano, il sindaco Capasso: «Finita la mia quarantena, oggi assembramenti in città»

Trascorse le due settimane di isolamento dopo i fatti di Nola, così domani il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso potrà domani tornare al Comune. In effetti la sua quarantena è terminata già oggi, motivo per cui il primo cittadino già questa mattina ha riferito di essere tornato in piazza per dare uno sguardo in città: «Ho visto un clima da rompete le righe con tante persone in strada – ha riferito Capasso in una diretta social – da domani con la Fase 2 non bisognerà esagerare, e sarà necessario ricordare che devono essere evitati del tutto gli assembramenti che invece stamattina ho intravisto. Poi l’appello ai genitori: «I bambini possono uscire ma non usate le giostrine che in caso di virus diventano pericolose. Provvederemo a recintarle». Dal punto di vita sanitario Capasso ha ricordato che sono solo due le persone attualmente positive ad Ottaviano.

