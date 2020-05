Ottaviano, domani i funerali di Lanza: «Niente cortei e assembramenti, vogliamo rispetto»

Saranno celebrati sabato pomeriggio a Ottaviano i funerali di Vincenzo Lanza, il 55enne che lo scorso martedì 5 maggio, ha perso la vita nell’esplosione avvenuta nella fabbrica Adler Plastic, nel Napoletano. Ad annunciarlo il sindaco della cittadina, Luca Capasso, in un post sui social. «La cerimonia funebre per il nostro concittadino si terrà – ha spiegato – nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria. Pertanto, non potrà esserci alcun corteo funebre e la partecipazione sarà consentita solo a un numero ristretto di familiari».

«Tutta la comunità ottavianese, tuttavia, è vicina alla famiglia Lanza e, commossa, partecipa al dolore causato da questo terribile evento», ha aggiunto il sindaco che ha ribadito che, sabato 9, verrà proclamato il lutto cittadino. I cittadini e le organizzazioni sociali sono invitati «a sospendere le attività rumorose, mentre gli esercizi commerciali sono invitati ad abbassare le saracinesche».