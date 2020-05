Ottaviano, da Torino la solidarietà dell’automotive a Scudieri ed alla vittima dello scoppio

Il consiglio direttivo, la direzione, il team Anfia e tutti gli associati esprimono «sincera vicinanza e partecipazione allo sconcerto e al dolore del presidente dell’associazione Paolo Scudieri per il terribile incidente che ieri ha colpito il cuore della sua impresa. Le nostre più sentite condoglianze – si legge in una nota Anfia – alla famiglia di Vincenzo Lanza, che tragicamente ieri ha perso la vita sul posto di lavoro e a tutti coloro che, nel mondo, lavorano per il Gruppo Adler. Ai dipendenti rimasti feriti, speranza e preghiera di una pronta guarigione. Infine, un augurio alla nostra associata, player tra i più importanti del settore della componentistica automotive italiana, affinchè possa superare presto e al meglio questo triste capitolo della sua storia, per continuare a recitare un ruolo di primo piano nei mercati globali».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE