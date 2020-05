Ostetrica positiva al Covid-19, bloccati tutti i parti all’ospedale di Nocera

By

Ancora un caso di positività tra il personale sanitario, e ancora all’Umberto I di Nocera Inferiore. Un’ostetrica residente a Mercato San Severino ed in servizio all’ospedale è risultata positiva al Covid-19. La notizia è stata confermata dalla stessa direzione sanitaria, che ha bloccato tutti i parti programmati smistando le donne in attesa in altri centri.

L’ostetrica negli ultimi giorni si è recata regolarmente a lavoro e sabato, quando è arrivato l’esito del tampone, si trovava a casa. Il direttore sanitario ha chiesto al primario del reparto di ricostruire i percorsi e i contatti della donna negli ultimi giorni. È stato anche che operatori sanitari e pazienti fossero sottoposti ai testi sierologici e ai tamponi.