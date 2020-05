Ospedale di Nola, arrivate mille mascherine dalla Cina per medici e infermieri

By

Il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Francesco Iovino, ha consegnato questo pomeriggio 1.000 mascherine all’Ospedale Civile di Nola nelle mani di Guido Lombardi, medico chirurgo del nosocomio nolano, accompagnato dal collega Antonio Agostino Ambrosio, ex primario a Nola e ora docente all’Universitá Tor Vergata di Roma. La breve cerimonia di consegna è avvenuta nello spazio antistante l’aula del Consiglio Metropolitano di Santa Maria la Nova a Napoli.

Le mascherine saranno distribuite ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario del presidio ospedaliero. I dispositivi erano stati donati alla Città Metropolitana dalla comunità di Chengdu, Cina, in virtù dell’amicizia nata lo scorso ottobre in occasione della partecipazione del Vice Sindaco Iovino all’Eu-China, il Salone per operatori economici e istituzionali ospitato proprio nella città del Sichuan. Sui pacchi di mascherine i loghi dei due Enti, quello asiatico