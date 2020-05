Orrore a Casalnuovo: uomo a casa del sindaco minaccia di morte moglie e figli

Follia a Casalnuovo dove un uomo è andato a minacciare di morte il sindaco Massimo Pelliccia mentre a casa c’erano solo la moglie con i bambini. A raccontarlo lo stesso primo cittadino: «Ieri sera, dopo un’ennesima giornata di lavoro, sono stato costretto a denunciare uno squilibrato che si è presentato fuori casa mia, dove c’erano mia moglie e i bambini, per minacciarmi di morte. Si avete capito bene. Mentre io ero ancora in Comune, lui si è presentato a casa mia per spaventare la mia famiglia mentre io non c’ero: in pieno stile camorristico». Oramai fare gli odiatori, in questa città, è diventata una professione: hanno uno stipendio. Tutto il giorno sui social a creare account falsi che vengono usati per insultarmi, screditare l’incredibile lavoro fatto e per infierire sulla disperazione delle persone su cui questa emergenza si è abbattuta più violentemente. Ed é da questo clima che nascono vicende come queste. Che pena e che pagliacci che siete, sapete sputare solo veleno. Ovviamente nessun passo indietro», conclude.

