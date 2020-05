Operaio morto nello scoppio Adler: funerale con 15 persone al cimitero di Ottaviano

By

I funerali Vincenzo Lanza si terranno domani pomeriggio direttamente al cimitero, nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria. Ad annunciarlo è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, in merito all’addio per l’operaio dell’Adler rimasto vittima dello scoppio dell’altro giorno.

Capasso aggiunge: «La partecipazione è, dunque, consentita solo a un numero ristretto di familiari. La famiglia Lanza mi ha chiesto di farmi portavoce di un appello da parte loro nei confronti di tutti i cittadini: rispettate tassativamente le regole. È il modo migliore per onorare la memoria di Enzo e per mostrare la vicinanza ai suoi cari. Gli esercizi commerciali di Ottaviano sono invitati a tenere la saracinesca abbassata dalle 16.30 alle 17.30».