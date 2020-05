Nolano, netturbini caricano rifiuti speciali nel compattatore: denunciati

I carabinieri della stazione forestale di Marigliano nel percorrere via Nuova Del Bosco hanno notato tre operatori ecologici della ditta appaltatrice per il prelievo dei rifiuti urbani del comune che – nonostante fosse prevista per quel giorno la raccolta di rifiuti “secchi-indifferenziati” – erano intenti a raccogliere e ad immettere dei rifiuti speciali nel compattatore dell’azienda. I rifiuti speciali non pericolosi consistenti in scarti di lavorazione di materiale plastico, p.v.c., misto di imballaggi e una piccola parte di rifiuti urbani erano stati prodotti dalla ditta lì ubicata.

Da accertamenti è risultato che il titolare dell’azienda non avesse la documentazione relativa al corretto smaltimento proprio di quei rifiuti che i netturbini stavano smaltendo illecitamente (rifiuti che tra l’altro vanno smaltiti in altro modo ndr). Il proprietario dell’azienda e i tre dipendenti della ditta devoluta alla raccolta sono stati denunciati per smaltimento illecito di rifiuti mentre il compattatore – pieno di scarti speciali – è stato sequestrato.