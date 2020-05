Natante alla deriva a Torre Annunziata: si temono dispersi in mare

Una imbarcazione da diporto, senza passeggeri, alla deriva nelle acque tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata ha impegnato nel pomeriggio i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, che sono intervenuti con una Motovedetta per il recupero. Le operazioni sono iniziate quando un elicottero della Guardia di Finanza, alle 17, ha notato il natante e ne ha segnalato la posizione alla Capitaneria. In quel momento c’era mare mosso, forza 8, in aumento. Gli uomini della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia guidati dal Comandante, Ivan Savarese, hanno perlustrato la zona per accertarsi che non vi fossero persone cadute in mare. Non sono stati trovati naufraghi.

Le chiavi di accensione del motore erano a bordo dell’ imbarcazione, che e’ stata riportata in porto. Sono in corso accertamenti. L’ipotesi e’ che le cime del natante da diporto, non iscritto nei registri delle Autorita’ Marittime e di cui non si conosce il porto di ormeggio, siano state tagliate per motivi sconosciuti. Continuano però le ricerche per escludere del tutto la presenza di eventuali dispersi.