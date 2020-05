Mette in vendita una costosa bici rubata, denunciato 22enne di Striano

I Carabinieri di Montesarchio hanno deferito in stato di libertà un 22enne di Striano, resosi responsabile del reato di ricettazione. In particolare, a seguito di una segnalazione pervenuta ai militari della stazione di San Leucio del Sannio da parte di un cittadino di Apollosa, il quale riferiva di aver riconosciuto sulle pagine on-line un noto sito di compravendita la propria costosa bicicletta che gli era stata sottratta nel marzo dell’anno 2017, immediatamente scattava attività di verifica al fine di identificare il venditore. Il denunciante riferiva altresì di essere certo che la bicicletta posta in vendita sia la stessa a lui asportata poiché lui stesso aveva commissionato alla casa costruttrice delle modifiche e che quindi la nota azienda venditrice non produceva in serie tali bici, ma solo in modelli personalizzati. Successivamente i militari dell’Arma di San Leucio del Sannio, insieme ai collegi della stazione di Striano riuscivano ad identificare il 22enne ed a ritrovare la bicicletta in questione che veniva sottoposta a sequestro preventivo in attesa di ulteriori accertamenti al fine di riconsegnarla al legittimo proprietario.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE