Mega-rissa con feriti a San Gennarello di Ottaviano: i sei fermati tornano tutti liberi

Sono tutti tornati a casa in stato di libertà le sei persone fermate il Primo Maggio per la violenta rissa avvenuta in via Ammirati a San Gennarello di Ottaviano. Una mega-zuffa che aveva portato ad un enorme dispiegamento di uomini e mezzi delle forze dell’ordine dopo che un uomo era rimasto ferito in maniera seria, così come un carabiniere colpito nella colluttazione. Otto persone furono portate in caserma e sei messe in stato di fermo. Ieri la direttissima con i componenti dei due nuclei familiari che sono tornati a casa liberi. Dimesso dall’ospedale anche l’uomo ferito alla testa, dopo che si era temuto molto per la sua salute, visto che il 118 l’aveva portato al Cardarelli in un lago di sangue. Per fortuna non sono stati evidenziati ulteriori danni a livello cerebrale.

