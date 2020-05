Ladri di mascherine anche a Somma Vesuviana: distrutte decine di cassette postali

Un furto che oggi vale appena un euro: il prezzo senza Iva in vigore oggi per l’acquisto di mascherine chirurgiche. Ciò, tuttavia, non ferma i ladri che anche a Somma Vesuviana hanno fatto registrare decine di razzie per portare via le due mascherine “regalate” ai cittadini dalla Regione Campania. Dunque oltre al danno, di una ruberia davvero minima, anche la beffa relativa alle cassette postali rotte e che quindi andranno sostituite quanto prima dai proprietari. Quello dei furti delle mascherine è un problema avvenuto in tutta Napoli e provincia con zone dove qualcuno ha agito con maggiore frequenza. Dalle segnalazioni, ai piedi del vulcano, sembra essere stata Somma Vesuviana la città con più furti.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE